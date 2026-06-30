LES ARTS EN BALADE À TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES ARTS EN BALADE À TOULOUSE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Avis aux amateurs d’art, 206 artistes ouvrent leurs portes et vous invitent dans l’intimité de leur atelier. L’occasion d’explorer les coulisses de la création contemporaine !

Les Arts en Balade à Toulouse sont désormais un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art ! Peinture, dessin, sculpture, photographie, gravure, vidéo, céramique, collage ou encore installation la diversité des pratiques promet une immersion riche et sensible dans l’univers artistique local. L’occasion d’échanger directement avec les artistes, de découvrir leurs démarches et d’acquérir, si vous le souhaitez, des œuvres au prix atelier.

Cette année encore, la manifestation se déploie hors les murs avec la participation d’artistes contemporains dans 105 lieux à Toulouse et dans 16 communes alentour. Durant le week-end plusieurs artistes organisent également des évènements dans les ateliers vernissages, débats, performances, démonstrations, ateliers, concerts.

Dès le début du mois, l’événement s’installe dans la ville avec des projets inédits

– Les Avant-Premières participatives 10 lieux emblématiques de la métropole (Ombres Blanches, ISDAT, centres culturels…) se métamorphosent en ateliers créatifs. Au programme une exposition florilège d’œuvres sur le thème de l’atelier, des démonstrations de techniques variées, ainsi que des créations collectives et des fresques de photos transformées en murs d’expression libre.

– L’Art au Marché Victor Hugo une semaine avant l’ouverture, les loges des commerçants se transforment en écrins accueillant les œuvres de nos artistes.

– Le regard du cinéaste film Balade dans les ateliers Le réalisateur toulousain Gilles Thomat pose sa caméra dans nos ateliers pour un film exclusif, véritable ode à la création locale.

– Le colloque Les chemins de l’art comme vecteurs des transitions en partenariat avec Sciences Po Toulouse (Chaire UNESCO Bernard Maris), pour interroger l’évolution de l’art contemporain au regard des transitions sociales et écologiques.

Vous pouvez consulter la liste des artistes participants et des événements sur le site internet et leur localisation sur la carte interactive des Arts en Balade. De belles balades en perspective ! .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie lesartsenbalade.toulouse@gmail.com

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English :

Calling all art lovers: 206 artists are opening their doors and inviting you into the intimate setting of their studios. It’s a chance to go behind the scenes of contemporary art!

L’événement LES ARTS EN BALADE À TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE