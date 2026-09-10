les arts en balade au grandbazar, le grand bazar, Toulouse

Informations pratiques

les arts en balade au grandbazar 26 et 27 septembre le grand bazar Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Le mois de septembre à Toulouse est, plus que jamais, celui des Arts en

Balade. Cette année 2026 marque une étape historique : la célébration de la

10e édition. Organisée pour la première fois en 2014, annuelle depuis 2020,

lʼouverture des ateliers dʼartistes pour les Arts en Balade est devenu un

rendez-vous majeur du calendrier culturel. Pour fêter cet anniversaire,

lʼévénement sʼinstalle dans la cité avec un programme foisonnant sous une

thématique fédératrice : « LʼAtelier dʼartiste ».

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2026

10h – 19h

Gratuit et ouvert à tous

le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « legrandbazar31@gmail.com »}]

le grand bazar reçoit cette année VÉRIL Valérie REY Paul ANTOINE Élisa CABIROL Christine

jb