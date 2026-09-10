les arts en balade au grandbazar, le grand bazar, Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · le grand bazar · Toulouse
Informations pratiques
les arts en balade au grandbazar 26 et 27 septembre le grand bazar Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Le mois de septembre à Toulouse est, plus que jamais, celui des Arts en
Balade. Cette année 2026 marque une étape historique : la célébration de la
10e édition. Organisée pour la première fois en 2014, annuelle depuis 2020,
lʼouverture des ateliers dʼartistes pour les Arts en Balade est devenu un
rendez-vous majeur du calendrier culturel. Pour fêter cet anniversaire,
lʼévénement sʼinstalle dans la cité avec un programme foisonnant sous une
thématique fédératrice : « LʼAtelier dʼartiste ».
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2026
10h – 19h
Gratuit et ouvert à tous
le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « legrandbazar31@gmail.com »}]
le grand bazar reçoit cette année VÉRIL Valérie REY Paul ANTOINE Élisa CABIROL Christine
jb
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