Les Arts Florissants, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Les Arts Florissants Vendredi 26 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T22:00:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

En Italie, à l’époque où l’opéra prend son envol, les compositeurs se sont saisis du sujet de la vie et de la mort de Jésus Christ pour créer des œuvres théâtrales, dramatiques et inspirantes : des Passions. Tout le langage lyrique qui s’exprimait alors au théâtre, airs et ouvertures virtuoses, se déplace vers les églises où la spiritualité prend un tour spectaculaire. Ce sont deux de ces œuvres pour orchestre et solistes que les Arts Florissants proposent à quelques jours de Pâques.

Programme

Giacomo Antonio Perti, Oratorio della Passione

Luigi Rossi, Oratorio per la Settimana Santa

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698032-les-arts-florissants »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-les-arts-florissants-87541 »}]

Passions baroques | William Christie Baroque et instruments d’époque