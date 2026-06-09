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Les arts s’affolent Montreuil-Bellay

Les arts s’affolent Montreuil-Bellay jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 139 rue du Docteur Gaudrez

Ville : 49260 Montreuil-Bellay

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montreuil-Bellay

Les arts s’affolent

139 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Retrouvez les œuvres de peintures et sculptures de différents artistes.
Un dîner musical est proposé les vendredis, samedis et dimanche.

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/06 au 28/06/2026 tous les jours de 10h à 20h.   .

139 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 34 98 23  bhartdiffusion@gmail.com

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English :

Discover the paintings and sculptures of various artists.

L’événement Les arts s’affolent Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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