Les arts s’affolent Montreuil-Bellay
Les arts s’affolent Montreuil-Bellay jeudi 18 juin 2026.
Montreuil-Bellay
Les arts s’affolent
139 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Retrouvez les œuvres de peintures et sculptures de différents artistes.
Un dîner musical est proposé les vendredis, samedis et dimanche.
PRECISIONS HORAIRES
Du 18/06 au 28/06/2026 tous les jours de 10h à 20h. .
139 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 61 34 98 23 bhartdiffusion@gmail.com
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English :
Discover the paintings and sculptures of various artists.
L’événement Les arts s’affolent Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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