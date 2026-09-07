Les assises de l’agritourisme, Musée Narbo Via – Narbonne (11), Narbonne

Informations pratiques

Les assises de l’agritourisme Jeudi 15 octobre, 09h00 Musée Narbo Via – Narbonne (11) Aude

Inscription nominative obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00

La 5ème édition des Assises de l’Agritourisme organisée par la Région Occitanie, en collaboration avec l’agence Ad’Occ, se tiendra le jeudi 15 octobre 2026, de 9h à 17h, au Musée Narbovia de Narbonne.

Au programme :

09 h 00 / 10 h 00 : Accueil : café, exposition photos sur le pastoralisme occitan et mots introductifs :

• Carole DELGA, Ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

• Vincent LABARTHE, Vice-Président délégué à l’Agriculture et l’Enseignement Agricole de la Région Occitanie

• Vincent GAREL, Administrateur d’Ad’Occ, Conseiller Régional

• Magali SAUMADE, Présidente de la commission «Agritourisme, Produits Fermiers, Alimentation et Circuits courts» de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie

• Rachel SOULAYRES, Élue à la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie et Bienvenue à la Ferme

• Olivier BERTHELOT, Co-Président d’Accueil Paysan

10 h 00 / 10 h 30 : Conférence “: l’agritourisme : de nouveaux défis pour les agriculteurs, leurs entreprises et leurs territoires”

10 h 30 / 11 h 00 : Enquête et Données : nouveaux résultats de l’Observatoire de l’Agritourisme en Occitanie

11 h 00/ 12 h 00 : Point sur la mission parlementaire Agritourisme : présentation des propositions pour développer et structurer la filière

12 h 00 : 12 h 30 : Temps d’actu : – Tour d’horizon des initiatives régionales et témoignages

12 h 30 / 14 h 30 : Déjeuner (offert)

14 h 30 / 16 h 30 : Ateliers

16 h 30 /17 h 00: Conclusions et perspectives

Télécharger le programme Les Assises de l’agritourisme 2026

Musée Narbo Via – Narbonne (11) 2 Avenue André Mècle, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cloud4.eudonet.com/Ext/EUDO_08045/root/productsAdmin/modules/enquete/index.html#/1?ano=xErR2%2BcLW5gupK4fwh96x94kYeciOJsgVQnlycxHHq7oxfEF9Y4VT2fGlo2UsMvUg7%2F515wjynGd1YOK4gclzCBHl8Nv%2FXJ9VXRCkIIDSPR0SQt%2FvRWqcA%3D%3D »}] [{« link »: « https://cloud4.eudonet.com/app/at?tok=F4976475&cs=SEZCpsM48jiluKdT8zI28JoWhTPELYWB7XFo_he3OPbQqHtEpZUpvDHtbv7hd9rh&p=26qteH2RHB5IWEmSsDMTBXcRoFeiv2JWehgRghAbqrElxvvS_113SpfUzInn9hPhcfC6ytiZn_E%3d »}]

Les Assises régionales de l’agritourisme en Occitanie se tiendront le jeudi 15 octobre 2026 à Narbonne.

Région Occitanie