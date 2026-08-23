Informations pratiques

Béziers

LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLÉES

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Sport, culture, loisirs… Les associations biterroises investissent les Allées Paul-Riquet pour une journée riche en découvertes !

Tout au long de la journée, venez rencontrer les associations biterroises et découvrir leurs activités. Sport, culture, loisirs, solidarité ou patrimoine une belle occasion de trouver une nouvelle passion et de partager un moment convivial au cœur de Béziers. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLÉES

Sports, culture, recreation? Béziers’ organizations are taking over the Allées Paul-Riquet for a day full of new discoveries!

L’événement LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLÉES Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34