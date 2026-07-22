Les ateliers Art’R de la Récup TARBES Tarbes
lundi 3 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Les ateliers Art’R de la Récup
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-03
Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !
TARIFS 6 euros l’Atelier /3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux
LUNDIS 3, 10, 17, 24 et 31 août
ATELIER Aquarelle de 14 h à 18 h
Contact Mireille 06.73.02.30.25.
MARDIS 4, 11, 18 et 25 août
ATELIER Acrylique de 14h à 18h
Échanger nos connaissances sur la peinture et partager des moments conviviaux.
Gratuit sauf Adhésion 10 euros/an uniquement
JEUDIS 6, 13, 20, 27 août
ATELIER Couture de 14h à 17h
VIDE GRENIER Dimanche 16 août à partir de 7h
Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable
Réservation emplacement 2 euros/mètre tel 06.95.45.38.59
.
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
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English :
Come join our workshops in a friendly atmosphere of exchange and sharing!
FEES: 6 euros: Workshop participants / 3 euros: active volunteers / 1 euro: recipients of minimum social benefits
MONDAYS, August 3, 10, 17, 24, and 31
Watercolor Workshop from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
Contact Mireille: 06.73.02.30.25.
TUESDAYS, August 4, 11, 18, and 25
Acrylic Painting Workshop from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
Share our knowledge of painting and enjoy each other’s company.
Free except for membership fee: 10 euros/year only
THURSDAYS, August 6, 13, 20, and 27
Sewing Workshop from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
GARAGE SALE Sunday, August 16, starting at 7 a.m.
Refreshments and %AB homemade %BB dishes, Fair Trade Association
Reserve a spot: 2 euros/meter—call: 06.95.45.38.59
L’événement Les ateliers Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Tarbes|CDT65
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