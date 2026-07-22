Les ateliers Art’R de la Récup TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Les ateliers Art’R de la Récup

TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-03

Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !

TARIFS 6 euros l’Atelier /3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux

LUNDIS 3, 10, 17, 24 et 31 août

ATELIER Aquarelle de 14 h à 18 h

Contact Mireille 06.73.02.30.25.

MARDIS 4, 11, 18 et 25 août

ATELIER Acrylique de 14h à 18h

Échanger nos connaissances sur la peinture et partager des moments conviviaux.

Gratuit sauf Adhésion 10 euros/an uniquement

JEUDIS 6, 13, 20, 27 août

ATELIER Couture de 14h à 17h

VIDE GRENIER Dimanche 16 août à partir de 7h

Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable

Réservation emplacement 2 euros/mètre tel 06.95.45.38.59

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TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

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English :

Come join our workshops in a friendly atmosphere of exchange and sharing!

FEES: 6 euros: Workshop participants / 3 euros: active volunteers / 1 euro: recipients of minimum social benefits

MONDAYS, August 3, 10, 17, 24, and 31

Watercolor Workshop from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Contact Mireille: 06.73.02.30.25.

TUESDAYS, August 4, 11, 18, and 25

Acrylic Painting Workshop from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Share our knowledge of painting and enjoy each other’s company.

Free except for membership fee: 10 euros/year only

THURSDAYS, August 6, 13, 20, and 27

Sewing Workshop from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

GARAGE SALE Sunday, August 16, starting at 7 a.m.

Refreshments and %AB homemade %BB dishes, Fair Trade Association

Reserve a spot: 2 euros/meter—call: 06.95.45.38.59

L’événement Les ateliers Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Tarbes|CDT65