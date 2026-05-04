Les Ateliers au Château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence
Les Ateliers au Château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence lundi 1 juin 2026.
Les Baux-de-Provence
Les Ateliers au Château des Baux
Du 01/06 au 30/06/2026 tous les jours de 10h à 17h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Le Château des Baux-de-Provence propose des ateliers ludiques pour petits et grands.
Ateliers d’archéologie, de calligraphie, fabrication de sceaux, ou créations médiévales une façon originale de découvrir l’histoire et les savoir-faire du Moyen Âge.
Information sur les jours et les horaires à l’office de tourisme. .
Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
The Château des Baux-de-Provence offers fun workshops for young and old alike.
L’événement Les Ateliers au Château des Baux Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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