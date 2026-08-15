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Les ateliers au jardin Rue du Commandant Mouchotte Marmande

samedi 24 octobre 2026 · Rue du Commandant Mouchotte · Marmande

Les ateliers au jardin Rue du Commandant Mouchotte Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Commandant Mouchotte
Adresse
Jardins familiaux de Thivras
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Les ateliers au jardin

Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Les ateliers au jardin
Rejoignez nous pour les Ateliers au jardin n°9 aux jardins familiaux de Thivras !
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Atelier sur inscription.   .

Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 01  viecitoyenne@mairie-marmande.fr

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English : Les ateliers au jardin

Garden workshops

L’événement Les ateliers au jardin Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne

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