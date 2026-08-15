Les ateliers au jardin Rue du Commandant Mouchotte Marmande
samedi 24 octobre 2026 · Rue du Commandant Mouchotte · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Les ateliers au jardin
Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Les ateliers au jardin
Rejoignez nous pour les Ateliers au jardin n°9 aux jardins familiaux de Thivras !
Venez découvrir comment gérer le compostage de son jardin.
Atelier sur inscription. .
Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 01 viecitoyenne@mairie-marmande.fr
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English : Les ateliers au jardin
Garden workshops
L’événement Les ateliers au jardin Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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