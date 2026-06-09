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Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais

Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais lundi 3 août 2026.

Adresse : 9 rue de la manutention

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : lundi 3 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Le Palais

Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans)

9 rue de la manutention Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-03

Décoration en bois à suspendre sur un motif de la mer.

Atelier Thuillier et Sœurs, rue de la Manutention, Le Palais.
Sur réservation obligatoire au 06 84 35 71 88 par SMS.   .

9 rue de la manutention Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 84 35 71 88 

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English :

L’événement Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56

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