Les Ateliers bois de l’été ( 5 à 7 ans) Le Palais lundi 17 août 2026.

Le Palais

Les Ateliers bois de l’été ( 5 à 7 ans)

9 rue de la manutention Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Décoration en bois à suspendre sur un motif de la mer.

Atelier Thuillier et Sœurs, rue de la Manutention, Le Palais.

Sur réservation obligatoire au 06 84 35 71 88 par SMS. .

9 rue de la manutention Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 84 35 71 88

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English :

L’événement Les Ateliers bois de l’été ( 5 à 7 ans) Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56