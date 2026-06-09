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Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais

Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais lundi 10 août 2026.

Adresse : 9 rue de la manutention

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : lundi 10 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Le Palais

Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans)

9 rue de la manutention Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-10

Création et fabrication d’un motif à suspendre ou d’un mobile, création d’un puzzle, fabrication d’un motif en 3D.

Atelier Thuillier et Sœurs, rue de la Manutention, Le Palais.
Sur réservation obligatoire au 06 84 35 71 88 par SMS.   .

9 rue de la manutention Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 84 35 71 88 

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English :

L’événement Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56

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