Informations pratiques

Béziers

LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA VILLA ANTONINE JEP 2026

Place Injalbert Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À la Villa Antonine, découvrez un lieu chargé d’histoire et les ateliers des artistes en résidence Sylvie Mélis et Mohamad Khezri Moghada.

Au cœur de la Villa Antonine, l’histoire et la création artistique se rencontrent. Construite en 1884 par le père de Jean-Antoine Injalbert, puis agrandie d’un jardin et d’un atelier, la villa devint la résidence d’été du célèbre sculpteur.

Aujourd’hui restaurée, elle accueille à son tour des artistes en résidence. Le temps d’un week-end, les portes s’ouvrent pour dévoiler les espaces de création et les univers de celles et ceux qui font vivre ce lieu.

Visitez les ateliers de Sylvie Mélis et Mohamad Khezri Moghada. .

Place Injalbert Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA VILLA ANTONINE JEP 2026

%C0At Villa Antonine, discover a place steeped in history and the studios of artists-in-residence Sylvie Mélis and Mohamad Khezri Moghada.

L’événement LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA VILLA ANTONINE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34