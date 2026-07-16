Les Ateliers d’Arts aux Bains-douches !, Les Ateliers d’Arts, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Les Ateliers d’Arts aux Bains-douches ! Samedi 19 septembre, 10h00 Les Ateliers d’Arts Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Avant d’être le lieu emblématique de Saint-Maur dédié à l’apprentissage pour tous de la musique et des arts plastiques, dont la grande salle accueille tout au long de l’année, expositions et événements culturels, le 5 ter avenue du Bac a d’abord été à l’origine un bâtiment d’intérêt public dédié à l’hygiène.

Depuis le début des années 1980, il accueille l’association Les Ateliers d’Art qui permet au plus grand nombre de s’initier aux arts graphiques et à la musique.

Venez le samedi découvrir les anciens Bains-douches et participer également à un atelier d’arts plastiques proposé par les professeurs de l’association : dessin, peinture, sculpture, modelage, taille sur pierre, lithographie, gravure, photographie…

Le programme détaillé est disponible en ligne sur <ateliers-art-saint-maur.fr>

Les Ateliers d’Arts 5 ter avenue du Bac 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France 01 42 83 41 42 https://www.ateliers-art-saintmaur.fr/ Installés dans les anciens Bains-Douches de la ville, les Ateliers d’Arts permettent à plus de 1000 élèves de s’initier aux arts graphiques et à la musique.

Atelier d’arts plastiques avec l’association Les Ateliers d’Art

© Ateliers d’Arts