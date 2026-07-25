Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne
dimanche 9 août 2026 · Curzay-sur-Vonne
Informations pratiques
Curzay-sur-Vonne
Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le dimanche 9 août, venez dessiner un portrait personnalisé sur les bases de la caricature, avec David Gribouille caricaturiste professionnel !
Aucun talent de dessinateur n’est demandé, juste l’envie de participer à un atelier créatif et ludique.
David Gribouille proposera à ses apprentis de réaliser un portrait en les guidant sur les différentes parties du visage.
10h30 11h30 / 14h 15h / 16h 17h trois ateliers, horaire au choix.
Sur réservation au 05 49 01 19 65 / dès 8 ans et adultes / 8 participants par atelier. .
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 00 11 96
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English : Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers
L’événement Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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