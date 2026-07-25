Informations pratiques

Curzay-sur-Vonne

Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le dimanche 9 août, venez dessiner un portrait personnalisé sur les bases de la caricature, avec David Gribouille caricaturiste professionnel !

Aucun talent de dessinateur n’est demandé, juste l’envie de participer à un atelier créatif et ludique.

David Gribouille proposera à ses apprentis de réaliser un portrait en les guidant sur les différentes parties du visage.

10h30 11h30 / 14h 15h / 16h 17h trois ateliers, horaire au choix.

Sur réservation au 05 49 01 19 65 / dès 8 ans et adultes / 8 participants par atelier. .

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 00 11 96

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English : Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

L’événement Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne