LES ATELIERS DE LA CABANE LES MAINS DANS LE PLASTIQUE Prades-le-Lez
lundi 26 octobre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
LES ATELIERS DE LA CABANE LES MAINS DANS LE PLASTIQUE
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-10-26 2026-10-28 2026-11-25
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Les ateliers de la cabane Les mains dans le plastique
Les 26 octobre et 25 novembre de 14h30 à 16h
Le 28 octobre de 10h30 à 12h
Après une immersion visuelle dans l’exposition pour s’imprégner de l’ambiance, passez à l’action en famille ! À la manière d’artistes contemporains, réutilisez la matière plastique pour créer une œuvre unique. Un moment de partage à quatre mains où rien ne se perd, tout se transforme en art.
Le petit plus Repartez avec votre création commune, symbole d’un océan préservé !
sur inscription, à partir de 6 ans- les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE LES MAINS DANS LE PLASTIQUE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
À voir aussi à Prades-le-Lez (Hérault)
- ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez 28 août 2026
- EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez 4 septembre 2026
- RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE L’EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez 5 septembre 2026
- MYSTÈRES DE LA GARRIGUE Prades-le-Lez 16 septembre 2026
- EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez 11 octobre 2026