Informations pratiques

Prades-le-Lez

LES ATELIERS DE LA CABANE LES MAINS DANS LE PLASTIQUE

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-10-26 2026-10-28 2026-11-25

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Les ateliers de la cabane Les mains dans le plastique

Les 26 octobre et 25 novembre de 14h30 à 16h

Le 28 octobre de 10h30 à 12h

Après une immersion visuelle dans l’exposition pour s’imprégner de l’ambiance, passez à l’action en famille ! À la manière d’artistes contemporains, réutilisez la matière plastique pour créer une œuvre unique. Un moment de partage à quatre mains où rien ne se perd, tout se transforme en art.

Le petit plus Repartez avec votre création commune, symbole d’un océan préservé !

sur inscription, à partir de 6 ans- les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE LES MAINS DANS LE PLASTIQUE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES