Informations pratiques

Prades-le-Lez

LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGE ET PAPOTAGE

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-23 2026-12-24

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Les ateliers de la cabane Pliage et papotage

Le 23 décembre de 14h à 16h

et le 24 décembre de 10h30 à 12h

Un atelier pour découvrir différentes techniques de livres pliés et faire d’un objet abîmé une création à emporter ou à laisser sur place.

sur inscription, à partir de 7 ans les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGE ET PAPOTAGE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES