LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGE ET PAPOTAGE Prades-le-Lez
mercredi 23 décembre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGE ET PAPOTAGE
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-23 2026-12-24
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Les ateliers de la cabane Pliage et papotage
Le 23 décembre de 14h à 16h
et le 24 décembre de 10h30 à 12h
Un atelier pour découvrir différentes techniques de livres pliés et faire d’un objet abîmé une création à emporter ou à laisser sur place.
sur inscription, à partir de 7 ans les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGE ET PAPOTAGE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
À voir aussi à Prades-le-Lez (Hérault)
- ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez 28 août 2026
- EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez 4 septembre 2026
- MYSTÈRES DE LA GARRIGUE Prades-le-Lez 16 septembre 2026
- EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez 11 octobre 2026
- LES ATELIERS DE LA CABANE CYANO-PLASTIQUONS ! Prades-le-Lez 14 octobre 2026