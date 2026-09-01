Les ateliers de la ludothèque: Éloquence Ludothèque Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Les ateliers de la ludothèque: Éloquence

Ludothèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28

Cette rentrée, la ludothèque vous donne rendez-vous le samedi matin deux ateliers gratuits pour trouver ses mots, à l’écrit comme à l’oral.

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Ludothèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42

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English :

This fall, the toy library invites you to join us on Saturday mornings: two free workshops to help you find the right words, both in writing and speaking.

L’événement Les ateliers de la ludothèque: Éloquence Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique