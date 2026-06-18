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Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres

Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres

Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Plonge dans le monde de la 3D et apprends à modéliser tes premiers objets ! À partir de 8 ans accompagné d’un adulte. À partir de 11 ans seul
Sur inscription.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Dive into the world of 3D and learn how to model your first objects! Ages 8 and up, accompanied by an adult. Ages 11 and up, on your own

L’événement Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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