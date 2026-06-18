Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres jeudi 16 juillet 2026.

Chartres

Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Plonge dans le monde de la 3D et apprends à modéliser tes premiers objets ! À partir de 8 ans accompagné d’un adulte. À partir de 11 ans seul

Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Dive into the world of 3D and learn how to model your first objects! Ages 8 and up, accompanied by an adult. Ages 11 and up, on your own

L’événement Les ateliers de la médiatech Découvre la modélisation 3D Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES