Informations pratiques

Chartres

Harcèlement, parlons-en ! Atelier Info Jeunes Chartres

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un atelier d’échange et de sensibilisation autour du harcèlement et du cyberharcèlement.

À travers des outils pédagogiques ludiques et interactifs, apprenez à identifier les différentes formes de harcèlement, à comprendre leurs conséquences et à connaître les solutions pour agir ou demander de l’aide. .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

A workshop focused on discussion and raising awareness about harassment and cyberbullying.

L’événement Harcèlement, parlons-en ! Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES