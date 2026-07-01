Informations pratiques

Chartres

Jeunesse en action Atelier Info Jeunes Chartres

Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le O’34 sort de ses murs accompagné de ses partenaires et vient à la rencontre des jeunes pour une journée dynamique, conviviale et participative.

À travers des animations, chacun pourra découvrir, tester, expérimenter et s’informer sur des sujets qui le concernent métier, engagement, numérique, environnement, santé, partir à l’étranger. Un temps fort sera consacré à l’estime de soi et à la confiance en soi avec le témoignage inspirant d’un sportif handisport de haut niveau et une fresque collective sera réalisée pour laisser son empreinte. .

Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

O?34 is stepping outside its walls, accompanied by its partners, to meet with young people for an energetic, friendly, and interactive day.

L’événement Jeunesse en action Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES