Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres

Vide-atelier de la Dame à la Licorne

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-03-13 10:30:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

2026-03-13 2026-04-10 2026-05-15 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Comme tous les 2ème vendredis de chaque mois, la Dame à la licorne vous accueillera pour son vide-atelier.

Vente exceptionnelle de costumes, vêtements, accessoires, tissus et mercerie. Venez nombreux. .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 70 62 45 atelierlicorne@wanadoo.fr

Every 2nd Friday of the month, the Lady of the Unicorn welcomes you to her workshop sale.

