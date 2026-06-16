Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres jeudi 9 juillet 2026.

Chartres

Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Compose tes planches de bande dessinée avec cette fabrique à BD développée par la BnF ! À partir de 8 ans accompagné d’un adulte. À partir de 11 ans seul

Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Compose your own comic strips with this comic book factory developed by BnF! Ages 8 and over, accompanied by an adult. From 11 years old alone

L’événement Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES