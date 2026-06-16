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Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres

Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres

Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23

Compose tes planches de bande dessinée avec cette fabrique à BD développée par la BnF ! À partir de 8 ans accompagné d’un adulte. À partir de 11 ans seul
Sur inscription.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Compose your own comic strips with this comic book factory developed by BnF! Ages 8 and over, accompanied by an adult. From 11 years old alone

L’événement Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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