Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres
Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres jeudi 9 juillet 2026.
Chartres
Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23
Compose tes planches de bande dessinée avec cette fabrique à BD développée par la BnF ! À partir de 8 ans accompagné d’un adulte. À partir de 11 ans seul
Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Compose your own comic strips with this comic book factory developed by BnF! Ages 8 and over, accompanied by an adult. From 11 years old alone
L’événement Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres a été mis à jour le 2026-06-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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