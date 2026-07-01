Les ateliers de la Mûroise La Mûroise Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Les ateliers de la Mûroise

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre de la Mûroise et de son jardin caché, venez tout l’été à la rencontre des artisans et créateurs locaux qui vous partageront leur passion !

Le programme des ateliers

– Enluminure avec Caroline GLEYSES à 10 h et à 14 h.

Environ 3 h d’atelier pour chaque créneaux.

Sur inscription auprès de la mairie (service culture et citoyenneté) pour l’atelier et le créneau de votre choix. .

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 02 07 culture.citoyennete@pouzauges.fr

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English :

As part of the M%FBroise festival and its hidden garden, come spend the whole %E9t%E9 %E0 meeting local artisans and creators who will share their passion with you!

L’événement Les ateliers de la Mûroise Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges