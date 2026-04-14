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Les jeudis du lac Pouzauges

Les jeudis du lac Pouzauges jeudi 16 juillet 2026.

Ville
85700 Pouzauges
Département
Vendée
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Pouzauges

Les jeudis du lac

Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Rendez-vous au bord du lac pour un moment littéraire
Des histoires au bord du lac de l’espérance et quelques livres à partager ! En partenariat avec l’Espace de vie sociale.
Public enfants.   .

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 21 62 06 36  https://biblio.paysdepouzauges.fr/accueil

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English :

Join us at the lake for a literary event

L’événement Les jeudis du lac Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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