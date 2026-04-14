Pouzauges

Les jeudis du lac

Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Rendez-vous au bord du lac pour un moment littéraire

Des histoires au bord du lac de l’espérance et quelques livres à partager ! En partenariat avec l’Espace de vie sociale.

Public enfants. .

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 21 62 06 36 https://biblio.paysdepouzauges.fr/accueil

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English :

Join us at the lake for a literary event

L’événement Les jeudis du lac Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges