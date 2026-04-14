Les jeudis du lac Pouzauges
Les jeudis du lac Pouzauges jeudi 16 juillet 2026.
Pouzauges
Les jeudis du lac
Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Rendez-vous au bord du lac pour un moment littéraire
Des histoires au bord du lac de l’espérance et quelques livres à partager ! En partenariat avec l’Espace de vie sociale.
Public enfants. .
Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 21 62 06 36 https://biblio.paysdepouzauges.fr/accueil
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the lake for a literary event
L’événement Les jeudis du lac Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Pouzauges (Vendée)
- Visite Authentique Petite Cité de Caractère Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges 30 juin 2026
- Visite Flash Au cœur du Château Pouzauges 2 juillet 2026
- Les Estivales de Pouzauges Pouzauges 2 juillet 2026
- Apéro conté du théâtre au cinéma Pouzauges 4 juillet 2026
- Les venelles au crépuscule Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges 8 juillet 2026