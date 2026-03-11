Les venelles au crépuscule Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges

Les venelles au crépuscule

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église Pouzauges Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Petites et grandes histoires de Pouzauges, à la tombée de la nuit, et visite de cette cité labyrinthe, à travers ses venelles.

Visite à la tombée de la nuit dans la cité labyrinthe de Pouzauges, à travers ses venelles et au son d’histoires et de légendes locales. Les venelle sinueuses et parfois étroites du cœur de la ville sont une des particularités de la cité médiévale.

Durée 1h30. Réservation conseillée, nombre de places limité.

Départ de l’office de tourisme à 20h30. .

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

Discover the history of Pouzauges as night falls, and take a tour of this labyrinthine city through its alleyways.

L’événement Les venelles au crépuscule Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges