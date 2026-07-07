Les Ateliers de l’Été La Communication Non-Violente Centre-ville Perros-Guirec
jeudi 27 août 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Les Ateliers de l’Été La Communication Non-Violente
Centre-ville 15 Rue des 7 Îles Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
LES ATELIERS DE L’ÉTÉ 2026, pour faciliter la communication et les relations.
La Communication Non-Violente
Comment s’exprimer de façon claire et précise pour être entendu-e tout en étant à l’écoute de l’autre.
Avec Charlotte Joulié
Praticienne en Relation d’Aide
Salle Roch Stur, 15 rue des Sept Îles (centre-ville)
Sur inscription au 07 46 23 49 61 .
Centre-ville 15 Rue des 7 Îles Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 46 23 49 61
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English :
L’événement Les Ateliers de l’Été La Communication Non-Violente Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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