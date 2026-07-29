Les ateliers du Felseneck Ferrette
samedi 19 septembre 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Les ateliers du Felseneck
42 rue du château Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Laissez parler votre créativité lors d’un événement dédié aux métiers d’art et au fait main. Inscription sur place.
Les Ateliers du Felseneck vous ouvrent leurs portes pour un week-end placé sous le signe de la créativité et du savoir-faire artisanal. Organisé par l’association Signatures d’Artisans, cet événement convivial propose une immersion dans l’univers de l’artisanat à travers des ateliers accessibles à tous, adultes comme enfants.
Au programme cyanotype, céramique, couture, création en fil de fer et diorama. Chaque atelier est animé par des artisans passionnés qui vous accompagneront dans la réalisation de votre propre création, à emporter chez vous.
En complément des ateliers, profitez d’une exposition d’artisans, d’une buvette, d’une terrasse conviviale et d’un espace de petite restauration. Une belle occasion de découvrir des métiers d’art, d’échanger avec les créateurs et de partager un moment en famille ou entre amis. Inscriptions sur place. .
42 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est assosignaturesdartisans@gmail.com
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English :
Let your creativity run wild at an event dedicated to arts and crafts and handmade items. Register on-site.
L’événement Les ateliers du Felseneck Ferrette a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau
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