Les ateliers du Jardin Cholet

Les ateliers du Jardin

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06

Chaque fin de saison, enfants, ados et adultes qui participent aux ateliers théâtre du Jardin de Verre vous convient à découvrir leurs spectacles créés tout au long de la saison. Ces représentations sont encadrées par des professionnels du spectacle, comédiens et techniciens. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

