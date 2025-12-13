Les ateliers du Jardin Cholet
Les ateliers du Jardin Cholet mardi 2 juin 2026.
Les ateliers du Jardin
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06
Chaque fin de saison, enfants, ados et adultes qui participent aux ateliers théâtre du Jardin de Verre vous convient à découvrir leurs spectacles créés tout au long de la saison. Ces représentations sont encadrées par des professionnels du spectacle, comédiens et techniciens. .
13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr
English :
L’événement Les ateliers du Jardin Cholet a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Choletais