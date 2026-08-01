UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Front-sur-Lémance

Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure Saint-Front-sur-Lémance

mardi 18 août 2026 · Saint-Front-sur-Lémance

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Château de Bonaguil
Ville
47500 Saint-Front-sur-Lémance
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Front-sur-Lémance

Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Découvrez l’art de la miniature ornementale qui décorait les manuscrits de Moyen-Âge (sc-enluminure)   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure

L’événement Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Saint-Front-sur-Lémance (Lot-et-Garonne)