Informations pratiques

Saint-Front-sur-Lémance

Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez l’art de la miniature ornementale qui décorait les manuscrits de Moyen-Âge (sc-enluminure) .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure

L’événement Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Vallée du Lot et Garonne