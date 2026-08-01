Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure Saint-Front-sur-Lémance
mardi 18 août 2026 · Saint-Front-sur-Lémance
Informations pratiques
Saint-Front-sur-Lémance
Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez l’art de la miniature ornementale qui décorait les manuscrits de Moyen-Âge (sc-enluminure) .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure
L’événement Les ateliers du Moyen-Âge Enluminure Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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