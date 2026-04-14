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Murder Party Saint-Front-sur-Lémance

Murder Party Saint-Front-sur-Lémance mardi 18 août 2026.

Adresse : Château de Bonaguil

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Front-sur-Lémance

Murder Party

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Enquête nocturne.
Un meurtre a été commis au Château de Bonaguil… Venez nous aider à enquêter pour découvrir le ou les coupables! (2 scénarios différents)
A partir de 13 ans Durée 1h45 environ
Réservation obligatoire.   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

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English : Murder Party

L’événement Murder Party Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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