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Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance

Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance jeudi 20 août 2026.

Adresse : Château de Bonaguil

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Front-sur-Lémance

Les Ateliers du Moyen-Age

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Calligraphie: Initiez-vous à l’art de l’écriture au calame.
Enluminure: Découvrez l’art de la miniature ornementale qui décorait les manuscrits du Moyen-Age (sc-enluminure).
Tir à l’arc: Venez vous essayer au tir à l’arc avec des arcs modernes (LCS Nature Evasion).   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

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English : Les Ateliers du Moyen-Age

L’événement Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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