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Les ateliers du Salon numérique Médiathèque Jacques Demy Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription
La sobriété numérique. Initiation en groupe.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95
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