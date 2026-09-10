Les ateliers du Salon numérique Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription

La sobriété numérique. Initiation en groupe.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95



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