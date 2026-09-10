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Les ateliers du Salon numérique Médiathèque Jacques Demy Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Les ateliers du Salon numérique Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription  

La sobriété numérique. Initiation en groupe.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95


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