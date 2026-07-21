Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Ces ateliers thématiques et collectifs sont animés par les bibliothécaires ou l’association Les Jardins numériques.

Possibilité de s’inscrire à un atelier au maximum par mois.

La programmation mensuelle des ateliers est communiquée chaque dernier vendredi du mois.

Vous avez plus de 60 ans ? Découvrez aussi le programme des Séniors connectés.

Les mardis après-midi ou les samedis de 10h30 à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Public ado-adulte

Sur inscription auprès des bibliothécaires ou sur Billetwebselon l’atelier.



Programmation du mois de septembre 2026 à venir

Tous les mois, une nouvelle programmation d’ateliers numériques pour qu’Internet, l’informatique, votre smartphone ou votre tablette n’aient plus de secret pour vous !

Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 29 septembre 2026 :

samedi

de 10h30 à 12h00

mardi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T16:00:00+02:00;2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T16:00:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-29T14:00:00+02:00_2026-09-29T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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