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Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.</p>

Ces ateliers thématiques et collectifs sont animés par les bibliothécaires ou l’association Les Jardins numériques.

Possibilité de s’inscrire à un atelier au maximum par mois.

La programmation mensuelle des ateliers est communiquée chaque dernier vendredi du mois.

Vous avez plus de 60 ans ? Découvrez aussi le programme des Séniors connectés.

Les mardis après-midi ou les samedis de 10h30 à 12h
Salle multimédia (niveau +1)
Public ado-adulte
Sur inscription auprès des bibliothécaires ou sur Billetwebselon l’atelier.

Programmation du mois de septembre 2026 à venir

Tous les mois, une nouvelle programmation d’ateliers numériques pour qu’Internet, l’informatique, votre smartphone ou votre tablette n’aient plus de secret pour vous !
Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 29 septembre 2026 :
samedi
de 10h30 à 12h00
mardi
de 14h00 à 16h00
gratuit

Inscription à un atelier maximum par mois auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T16:00:00+02:00;2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T16:00:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-29T14:00:00+02:00_2026-09-29T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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