Les auditions du marché Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Les auditions du marché

Mardi 13 octobre 2026 de 12h30 à 13h.

Charles Henri Maulini (Nice).

Mardi 10 novembre 2026 de 12h30 à 13h.

Classe d’orgue du conservatoire de Marseille. Professeur Emmanuel Arakelian.

Mardi 8 décembre 2026 de 12h30 à 13h.

Marc Filograsso et Thierry Boccamaiello Chants et orgue (Marseille).

Mardi 12 janvier 2027 de 12h30 à 13h.

Jean Barragan (Sanary sur mer).

Mardi 9 février 2027 de 12h30 à 13h.

Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent (Paris).

Mardi 9 mars 2027 de 12h30 à 13h.

Isabelle Koscinski (Marseille).

Mardi 13 avril 2027 de 12h30 à 13h.

Muriel Tomao, Laure Janet, Philippe Nava (Marseille) chant, orgue et trompette.

Mardi 11 mai 2027 de 12h30 à 13h.

Jean Dekynt (Montpellier).

Mardi 8 juin 2027 de 12h30 à 13h.

Vincent Boccamaiello (Marseille). Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 12:30:00

fin : 2027-02-09 13:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08 2027-01-12 2027-02-09 2027-03-09 2027-04-13 2027-05-11 2027-06-08

Venez faire une pause musicale et ressourçante dans la quiétude le l’église Notre-Dame du Mont, près de l’animation du cours Julien.

Pour faire entendre l’orgue de Notre-Dame du Mont, l’association des Amis de l’orgue de Notre Dame du Mont a mis en place Les Auditions du Marché un organiste joue des grandes orgues de l’église, seule ou accompagné d’un autre musicien. Un grand écran permet de visualiser le jeu de l’instrumentiste, libre participation aux frais.





Prochaines dates (voir dans la rubrique ouverture)



Projection sur grand écran .

Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paroissenotredamedumont@gmail.com

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English :

Come and enjoy a relaxing musical break in the quiet of Notre-Dame du Mont church, near the lively Cours Julien.

L’événement Les auditions du marché Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille