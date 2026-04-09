Les automnales de Camifolia potions et potirons Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Les automnales de Camifolia potions et potirons

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Fêtons l’arrivée de l’automne ! Quand l’automne colore le jardin de teintes dorées..

Au cœur du jardin décoré pour l’occasion, venez flâner dans le marché de saison. Pépiniéristes, produits de terroir et artisanaux.

Des animations pour les apprentis sorciers et de nombreuses autres surprises vous attendent également.

Défilé de l’horreur Sorcières déjantées, monstres farfelus et créatures improbables défileront sur le catwalk ! Ici, plus c’est étrange, plus c’est réussi ! Les déguisements faits maison seront à l’honneur. Inscrivez-vous dès maintenant !

Conférence Espèce de cucurbitacée Conférence humoristique pour les petits et les grands pour découvrir ou redécouvrir les courges.

Jeux en bois par l’atelier de Quentin

Défilé sur inscription .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Celebrating the arrival of autumn! When autumn colors the garden in golden hues…

L’événement Les automnales de Camifolia potions et potirons Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges