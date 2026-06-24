Les Avant Curieux – Festival Cirque & Rue Place de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 11:00 –

Gratuit : oui Gratuité et prix libre Tous les spectacles sont accessibles gratuitement.Nous mettons à disposition du public une caisse pour donner de l’argent librement. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Les Avant Curieux est un festival dédié au cirque et aux arts de la rue et destiné aux pubics de tous âges. Organisé en partenariat avec le CSC de la Manu, venez découvrir au fil de la journée et sur différents lieux de la Manufacture des spectacles de danse, musique et lecture chantée.Nous invitons chaque personne à ramener son pique nique pour partager ensemble un moment convivial sur la place de la Manu entre 13h et 16h30, pendant que les jeunes et moins jeunes peuvent participer à l’initiation cirque encadrée par l’école de cirque de Nantes, Chapidock.C’est ouvert à tous et toutes et sans réservation dans la limite de la jauge possible sur le lieu du spectacle.Au plaisir de partager ce moment avec vous.L’avant Courrier et Curios

Place de la Manufacture Nantes 44021



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