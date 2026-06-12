Montargis

Les aventures de Cubetto

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Les aventures de Cubetto

Viens vivre de grandes aventures avec le robot Cubetto.

Grâce à lui, les petits découvrent les bases de la programmation de façon ludique ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

The Adventures of Cubetto

L’événement Les aventures de Cubetto Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS