Les Aventures de Robinson Crusoé MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

La

thématique des quatre éléments est le fil conducteur de ce spectacle dans

lequel créativité et plaisir du jeu scénique transportent les enfants dans les

aventures de Robinson Crusoé. Ballotté par les éléments, le personnage emmène

le public vers les mystères de la Terre, malgré les tempêtes de vent et les

mers déchaînées. Arrivera-t-il à se sortir d’affaire ?

Avec le département danse du conservatoire

Jean-Philippe Rameau. Piano : Jean-Bohémond Leguay et Paul Salinier.

Coordination Ariane Pappas.

Réservation obligatoire sur Eventbrite.

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Le conservatoire Jean-Philippe Rameau vous invite pour son spectacle de danse de fin d’année.

Le mardi 16 juin 2026

de 20h00 à 21h30

Le lundi 15 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T21:30:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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