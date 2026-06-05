Les Aventures de Robinson Crusoé MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Les Aventures de Robinson Crusoé MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS lundi 15 juin 2026.
La
thématique des quatre éléments est le fil conducteur de ce spectacle dans
lequel créativité et plaisir du jeu scénique transportent les enfants dans les
aventures de Robinson Crusoé. Ballotté par les éléments, le personnage emmène
le public vers les mystères de la Terre, malgré les tempêtes de vent et les
mers déchaînées. Arrivera-t-il à se sortir d’affaire ?
Avec le département danse du conservatoire
Jean-Philippe Rameau. Piano : Jean-Bohémond Leguay et Paul Salinier.
Coordination Ariane Pappas.
Réservation obligatoire sur Eventbrite.
Le conservatoire Jean-Philippe Rameau vous invite pour son spectacle de danse de fin d’année.
Le mardi 16 juin 2026
de 20h00 à 21h30
Le lundi 15 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T21:30:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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