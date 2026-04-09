Viens partager avec d’autres passionnés de ton âge tes coups de

cœur. Qu’il s’agisse d’un film que tu as aimé, d’un livre que tu as dévoré, d’un jeu que tu as découvert, d’une BD que tu as adorée, tous les sujets sont permis !

Si tu te sens toi aussi l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière, prends part à ce rendez-vous mensuel pour rencontrer d’autres personnes,

se découvrir de nouveaux centres d’intérêts, bref, discuter !

Chaque 3ème samedi du mois, à 16h30.

Après cette séance de juin, nous te souhaiterons un bel été et te donnerons RDV à la rentrée de septembre. Et d’ici là, il nous restera encore la fête de la bibliothèque : « Vive les vacances » !

Retrouve tous nos évènements sur réservation Réservez vos places en ligne pour toutes nos animations sur inscription

Tu as entre 9 et 15 ans et tu veux partager tes passions ? Mangas, jeux de société, romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. : Carte blanche pour parler de ce que tu aimes !

Le samedi 20 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benoîte Groult et trouvez le meilleur itinéraire

