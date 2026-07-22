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« Les Aventuriers de la lecture » du mois de SEPTEMBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris

« Les Aventuriers de la lecture » du mois de SEPTEMBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Benoîte Groult
Adresse
25 Rue du Commandant René Mouchotte
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr</p>

Viens partager avec d’autres passionnés de ton âge tes coups de
cœur. Qu’il s’agisse d’un film que tu as aimé, d’un livre que tu as dévoré, d’un jeu que tu as découvert, d’une BD que tu as adorée, tous les sujets sont permis !

Si tu te sens toi aussi l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière, prends part à ce rendez-vous mensuel pour rencontrer d’autres personnes,
se découvrir de nouveaux centres d’intérêts, bref, discuter !

Chaque 3ème samedi du mois, à 16h30.

Et note dès à présent la date du RDV suivant : samedi 17 octobre 2026 à 16h30

Retrouve tous nos évènements sur réservation

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Tu as entre 9 et 15 ans et tu veux partager tes passions ? Mangas, jeux de société, romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. : Carte blanche pour parler de ce que tu aimes !
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit

Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte  75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr


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