Les Aventuriers de Minuit Gare du Midi Biarritz

Les Aventuriers de Minuit

Gare du Midi, 23 Avenue du Maréchal Foch, Biarritz

Date: 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Après le succès du Cercle de Whitechapel , des Voyageurs du Crime et L’heure des Assassins , voici Les Aventuriers de Minuit , une nouvelle comédie policière pleine de rebondissements quand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime !

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider a sauver son frère injustement arrêté. D’abord réticent, le romancier se voit entraîné dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne. Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure ! .

