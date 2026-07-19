LES AVENTURIERS DE MINUIT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LES AVENTURIERS DE MINUIT BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 43

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:29:00

fin : 2027-05-13

Date(s) :

2027-05-13

Au Palais des congrès, Quand la plume devient épée !

.

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Palais des congr%E8s, When the Pen Becomes a Sword!

L’événement LES AVENTURIERS DE MINUIT BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME