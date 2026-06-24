Les Aventuriers de minuit Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Les Aventuriers de minuit

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:00:00

fin : 2027-05-27 21:20:00

Date(s) :

2027-05-27

De Julien et Florence Lefebvre | Mise en scène d’Elie Rapp et Ludovic Laroche

Au cœur de la brume londonienne, le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle est sollicité par une jeune femme pour sauver son frère injustement incarcéré. Bien malgré lui, celui qui projetait d’enterrer Sherlock Holmes se retrouve plongé dans une mystérieuse affaire. Pour l’épauler dans cette aventure riche en rebondissements, il s’allie à un aventurier bien connu en guise de Docteur Watson Jules Verne !

Après les succès de _L’Heure des assassins_, des _Voyageurs du crime_ et du _Cercle de Whitechapel_, Julien Lefebvre signe une nouvelle pièce réjouissante. Il y conserve les ingrédients qui font la force de ses comédies policières des personnages délicieusement loufoques, une mise en scène enchanteresse et des costumes soignés fidèles au charme du Londres victorien.

De Julien et Florence Lefebvre | Mise en scène d’Elie Rapp et Ludovic Laroche

Au cœur de la brume londonienne, le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle est sollicité par une jeune femme pour sauver son frère injustement incarcéré. Bien malgré lui, celui qui projetait d’enterrer Sherlock Holmes se retrouve plongé dans une mystérieuse affaire. Pour l’épauler dans cette aventure riche en rebondissements, il s’allie à un aventurier bien connu en guise de Docteur Watson Jules Verne !

Après les succès de _L’Heure des assassins_, des _Voyageurs du crime_ et du _Cercle de Whitechapel_, Julien Lefebvre signe une nouvelle pièce réjouissante. Il y conserve les ingrédients qui font la force de ses comédies policières des personnages délicieusement loufoques, une mise en scène enchanteresse et des costumes soignés fidèles au charme du Londres victorien. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

By Julien and Florence Lefebvre | Directed by Elie Rapp and Ludovic Laroche

Amid the London fog, the famous writer Arthur Conan Doyle is approached by a young woman who asks him to save her brother, who has been wrongfully imprisoned. Much to his chagrin, the man who had planned to retire Sherlock Holmes finds himself plunged into a mysterious case. To assist him in this adventure full of twists and turns, he teams up with a well-known adventurer playing the role of Dr. Watson: Jules Verne!

Following the successes of *L’Heure des assassins*, *Les Voyageurs du crime*, and *Le Cercle de Whitechapel*, Julien Lefebvre has written another delightful play. He retains the ingredients that make his detective comedies so compelling: delightfully zany characters, enchanting staging, and meticulous costumes faithful to the charm of Victorian London.

L’événement Les Aventuriers de minuit Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme