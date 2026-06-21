Les baguettes de fruits magiques Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Les baguettes de fruits magiques Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Quoi de mieux que des bons fruits de saisons pour se rafraichir! Préparons ensemble des baguettes de fruits aux formes rigolotes à déguster au goûter.
Un atelier cuisine frais et coloré pour les familles.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 14h30 à 16h30
payant
3€
Public enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
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