Les baies sauvages Ornans
Les baies sauvages Ornans vendredi 25 septembre 2026.
Ornans
Les baies sauvages
Chez Angèle Ornans Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Reconnaissance des baies sauvages, différence avec les toxiques et les comestibles.
Dégustation de préparation à base de baies lors d’un goûter .
Chez Angèle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr
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English : Les baies sauvages
L’événement Les baies sauvages Ornans a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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