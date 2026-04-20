Ornans

Les baies sauvages

Chez Angèle Ornans Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25 17:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Reconnaissance des baies sauvages, différence avec les toxiques et les comestibles.

Dégustation de préparation à base de baies lors d’un goûter .

Chez Angèle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr

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English : Les baies sauvages

L’événement Les baies sauvages Ornans a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)