Les Balades Guidées de Camille Bergerac
jeudi 2 juillet 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Les Balades Guidées de Camille
12 Quai Salvette Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01
Partez à la découverte de la vieille ville de Bergerac lors d’une visite guidée conviviale avec Camille, guide conférencière. Une visite rythmée par l’histoire, les anecdotes et les petites curiosités locales. Entre ruelles médiévales, maisons à colombages et légende autour de Cyrano… préparez-vous à un véritable voyage dans le temps au cœur du Périgord Pourpre. La visite dure 1h30.
RESERVATION OBLIGATOIRE, nombre de places limité. Lors de la réservation en ligne, pensez à sélectionner la bonne date dans le calendrier. .
12 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Balades Guidées de Camille
L’événement Les Balades Guidées de Camille Bergerac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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