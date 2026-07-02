Informations pratiques

Bergerac

Les Balades Guidées de Camille

12 Quai Salvette Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01

Partez à la découverte de la vieille ville de Bergerac lors d’une visite guidée conviviale avec Camille, guide conférencière. Une visite rythmée par l’histoire, les anecdotes et les petites curiosités locales. Entre ruelles médiévales, maisons à colombages et légende autour de Cyrano… préparez-vous à un véritable voyage dans le temps au cœur du Périgord Pourpre. La visite dure 1h30.

RESERVATION OBLIGATOIRE, nombre de places limité. Lors de la réservation en ligne, pensez à sélectionner la bonne date dans le calendrier. .

12 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Balades Guidées de Camille

L’événement Les Balades Guidées de Camille Bergerac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides