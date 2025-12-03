Les Bal(l)ades du Conservatoire Châteauroux
Les Bal(l)ades du Conservatoire Châteauroux mercredi 11 mars 2026.
Les Bal(l)ades du Conservatoire
95 Rue de Vaugirard Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Le premier rendez-vous de 2026 aura lieu au Centre socioculturel de Vaugirard/Saint-Christophe, préparez-vous pour un concert exceptionnel !
.
95 Rue de Vaugirard Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70
English :
The first event of 2026 will take place at the Centre Socioculturel de Vaugirard/Saint-Christophe, so get ready for an exceptional concert!
L’événement Les Bal(l)ades du Conservatoire Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme