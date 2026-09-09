Informations pratiques

Clécy

Les Balles Roses pour Octobre rose

Terrain de tennis Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Les Balles Roses pour Octobre rose

Animation Les balles roses par le Clécy Tennis Club dans le cadre d’octobre rose.

Tournois, goodies…

Ouvert à tous, licenciés ou non

Venez nombreux .

Terrain de tennis Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 07 05 51 82 clecytennisclub@gmail.com

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English : Les Balles Roses pour Octobre rose

Pink Balls for Pink October

L’événement Les Balles Roses pour Octobre rose Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande