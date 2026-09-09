Les Balles Roses pour Octobre rose Clécy
samedi 10 octobre 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Les Balles Roses pour Octobre rose
Terrain de tennis Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10 15:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Les Balles Roses pour Octobre rose
Animation Les balles roses par le Clécy Tennis Club dans le cadre d’octobre rose.
Tournois, goodies…
Ouvert à tous, licenciés ou non
Venez nombreux .
Terrain de tennis Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 07 05 51 82 clecytennisclub@gmail.com
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English : Les Balles Roses pour Octobre rose
Pink Balls for Pink October
L’événement Les Balles Roses pour Octobre rose Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande
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