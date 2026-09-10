Les Banquales, Théâtre Le Grand bleu, Lille

Informations pratiques

Les Banquales Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre Le Grand bleu Nord

Sur réservation en ligne ou sur place dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Prenez place ! Retrouvez la compagnie L’Estafette autour d’un banquet installé dans le théâtre de verdure du parc Marx Dormoy avec en fond de scène une estafette, une boulangerie mobile et au centre, une grande soupière. Ce rassemblement est organisé par des médiateur·rice·s de la B.A.N.C.A.L. : Brigade d’Accompagnement Nationale pour la Convivialité des Administrés Locaux. Chaque spectateur·rice est accueilli·e dans ce protocole avec un légume d’un maraîcher local. Chacun·e doit ensuite œuvrer pour le bien collectif : la fameuse soupe populaire est réhabilitée !

Théâtre Le Grand bleu 36 avenue Marx Dormoy, 59000 Lille, France Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France +33320098844 https://www.legrandbleu.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/703352-les-banquales-fete-douverture-de-saison »}] Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, Le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la toute petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles. Aujourd’hui Scène conventionnée d’intérêt national “Arts, Enfance, Jeunesse”, Le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région des Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national.

Le Grand Bleu est un théâtre ouvert et partagé, accessible à tous les publics. Un terrain d’aventure, un lieu de fabrique, un espace convivial propice à la rencontre des artistes, des nouvelles générations, des passeurs d’arts que sont les médiateurs, enseignants, animateurs, éducateurs, professionnels de l’enfance et parents. Métro 2 : Bois-Blancs. Bus 18 : Bois-Blancs. V’Lille n°94 : Marx Dormoy.

Prenez place ! Retrouvez la compagnie L’Estafette autour d’un banquet installé dans le théâtre de verdure du parc Marx Dormoy avec en fond de scène une estafette, une boulangerie mobile et au centre,…

©Cie L’Estafette